"Forse non lo fa davvero". Zingaretti si dimette, dal cuore del Pd la "prova" e il pesantissimo sospetto: tutta una farsa? (Di giovedì 4 marzo 2021) Nicola Zingaretti non aveva avvisato nessuno all'interno del Pd riguardo alla sua intenzione di dimettersi dal ruolo di segretario. Il retroscena è stato svelato da Maria Teresa Meli, secondo cui Zingareti non solo non aveva avvertito quelli che considera gli avversari interni - ovvero il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e l'ex presidente del partito Matteo Orfini - ma neanche i più stretti alleati, che rispondono ai nomi del vice segretario Andrea Orlando e del ministro Dario Franceschini. “Neanche loro - ha scritto la Meli sul Corsera - che pure hanno con il leader del Pd un rapporto molto stretto ne sapevano niente. Hanno appreso la notizia dai social e dalle agenzie di stampa. E si sono consultati tra di loro per capire il da farsi. E ora nel Pd ci si interroga su questa uscita: Zingaretti intende mollare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Nicolanon aveva avvisato nessuno all'interno del Pd riguardo alla sua intenzione dirsi dal ruolo di segretario. Il retroscena è stato svelato da Maria Teresa Meli, secondo cui Zingareti non solo non aveva avvertito quelli che considera gli avversari interni - ovvero il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e l'ex presidente del partito Matteo Orfini - ma neanche i più stretti alleati, che rispondono ai nomi del vice segretario Andrea Orlando e del ministro Dario Franceschini. “Neanche loro - ha scritto la Meli sul Corsera - che pure hanno con il leader del Pd un rapporto molto stretto ne sapevano niente. Hanno appreso la notizia dai social e dalle agenzie di stampa. E si sono consultati tra di loro per capire il da farsi. E ora nel Pd ci si interroga su questa uscita:intende mollare ...

