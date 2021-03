Covid | record di morti in Brasile | “Fuori Bolsonaro”

(Di giovedì 4 marzo 2021) Ildicausa, battuto inin un solo giorno, ha scatenato, nella notte scorsa, in diverse città del Paese, una serie di proteste a suon di pentole – i cosiddetti panelacos. Secondo il ministero della salute, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.840 nuovi decessi, con un totale di quasi 260mila vittime. Un bilancio che ha inevitabilmente portato i cittadini a criticare le azioni del governo messe in atto nella lotta contro la pandemia. Le critiche hanno visto coinvolto principalmente il Presidente Jair, ormai noto ai media locali, il quale, nel suo discorso in televisione, aveva recentemente affermato di non voler introdurre altri provvedimenti rispetto a quelli già in vigore, per non gravare ulteriormente sull’economia, definendo tra l’altro il virus come “un ...

Corriere : Covid, disastro Brasile: nuovo record di morti, colpa della «variante di Manaus» - infocamere : ??? 2020 anno nero per la sicurezza informatica ??? 'Record di attacchi nell'anno del #COVID ma pochi denunciano'… - MarioRo22315926 : RT @Corriere: Covid, disastro Brasile: nuovo record di morti, colpa della «variante di Manaus» - 29luglio1971 : RT @SkyTG24: Covid Lombardia, a Brescia record di casi: 1.325. A Milano 1.026 nuovi contagi - AnsaMarche : Covid: Marche, contagi record, 919 in 24ore, 437 ad Ancona. Tra i casi 94 sintomatici. Altri 44 positivi da test an… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid record

Le proteste contro il capo dello Stato si sono svolte nel giorno in cui il Brasile ha battuto ildi morti per- 19 in un solo giorno. Secondo il ministero della Salute, nelle ultime 24 ...assoluto di contagi da coronavirus in un giorno nelle Marche: sono 919 quelli rilevati tra le nuove diagnosi in 24ore tra i quali circa la metà (437, 47,5%) in provincia di ancona. Non accenna ...La principale compagnia europea, che ha gestito solo il 31% della sua capacità lo scorso anno, si sta preparando per una maggiore domanda a breve termine, dalla seconda metà dell'anno ...L’aumento legato alla pandemia fa raggiungere i valori più elevati registrati da 15 anni. Calo record della spesa per consumi ...