Claudio Marchisio, futuro da sindaco di Torino? (Di giovedì 4 marzo 2021) Claudio Marchisio potrebbe presto sbarcare in politica. L’ex centrocampista della Juventus, ritiratosi dall’ attività agonistica nel 2019, a 33 anni, starebbe valutando seriamente la possibilità di candidarsi quale sindaco di Torino per la corrente del centrosinistra alle prossime elezioni amministrative. Claudio Marchisio sarà sindaco di Torino? Lo slittamento delle elezioni amministrative da aprile ad ottobre potrebbe agevolare la scelta del Principino che avrebbe cosi tempo di farsi trovare alla campagna elettorale. D’ altra parte, lui stesso non ha mai nascosto il suo interesse per la politica dichiarando pubblicamente di voler ricoprire un ruolo da amministratore cittadino. Sulla scorta di questo, il segretario del Pd, Nicola ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 4 marzo 2021)potrebbe presto sbarcare in politica. L’ex centrocampista della Juventus, ritiratosi dall’ attività agonistica nel 2019, a 33 anni, starebbe valutando seriamente la possibilità di candidarsi qualediper la corrente del centrosinistra alle prossime elezioni amministrative.saràdi? Lo slittamento delle elezioni amministrative da aprile ad ottobre potrebbe agevolare la scelta del Principino che avrebbe cosi tempo di farsi trovare alla campagna elettorale. D’ altra parte, lui stesso non ha mai nascosto il suo interesse per la politica dichiarando pubblicamente di voler ricoprire un ruolo da amministratore cittadino. Sulla scorta di questo, il segretario del Pd, Nicola ...

davidallegranti : Il Pd pensa a Claudio Marchisio sindaco di Torino, scrive la Stampa. Il grillismo, come la Vodafone di un tempo, è tutto intorno a te. - popoloZeta : RT @davidallegranti: Il Pd pensa a Claudio Marchisio sindaco di Torino, scrive la Stampa. Il grillismo, come la Vodafone di un tempo, è tut… - Catto95 : RT @davidallegranti: Il Pd pensa a Claudio Marchisio sindaco di Torino, scrive la Stampa. Il grillismo, come la Vodafone di un tempo, è tut… - teobaratto90 : RT @davidallegranti: Il Pd pensa a Claudio Marchisio sindaco di Torino, scrive la Stampa. Il grillismo, come la Vodafone di un tempo, è tut… - enzoacunzo : RT @davidallegranti: Il Pd pensa a Claudio Marchisio sindaco di Torino, scrive la Stampa. Il grillismo, come la Vodafone di un tempo, è tut… -