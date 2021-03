Catania-Palermo, Pellegrino: “Confronto col gruppo, è il momento più difficile. Abbiamo un obiettivo” (Di giovedì 4 marzo 2021) "La cosa che mi dispiace di più è l’aver sprecato l’opportunità di far felici i tifosi".Lo ha detto Maurizio Pellegrino. Il dirigente del Catania, intervenuto ai microfoni de 'La Sicilia', ha detto la sua sulla prestazione offerta dagli uomini di Giuseppe Raffaele in occasione del derby di Sicilia contro il Palermo. Una vittoria, quella conquistata dalla compagine rosanero, centrata ad una perla di rara bellezza del capitano Mario Alberto Santana. Di seguito, le sue dichiarazioni.Catania-Palermo 0-1: il derby è rosanero! Santana firma una perla e scrive la storia, esordio da sogno per Filippi"Ci eravamo preparati in maniera molto decisa da un punto di vista mentale perché conosciamo il significato che questa partita ha per la città e non solo per i tifosi. Siamo stati all’interno dello spogliatoio a ... Leggi su mediagol (Di giovedì 4 marzo 2021) "La cosa che mi dispiace di più è l’aver sprecato l’opportunità di far felici i tifosi".Lo ha detto Maurizio. Il dirigente del, intervenuto ai microfoni de 'La Sicilia', ha detto la sua sulla prestazione offerta dagli uomini di Giuseppe Raffaele in occasione del derby di Sicilia contro il. Una vittoria, quella conquistata dalla compagine rosanero, centrata ad una perla di rara bellezza del capitano Mario Alberto Santana. Di seguito, le sue dichiarazioni.0-1: il derby è rosanero! Santana firma una perla e scrive la storia, esordio da sogno per Filippi"Ci eravamo preparati in maniera molto decisa da un punto di vista mentale perché conosciamo il significato che questa partita ha per la città e non solo per i tifosi. Siamo stati all’interno dello spogliatoio a ...

