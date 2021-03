Calciomercato Juventus | affare più complicato | è “colpa” dell’Inter

(Di giovedì 4 marzo 2021), si complica unin entrata. In maniera indiretta, laLasi trova nella fase clou della stagione. La vetta della Serie A è sempre più lontana, ma gli uomini di Pirlo vogliono provarci fino all’ultimo. Discorso diverso invece per la Champions League, dove tutto è ancora aperto. I L'articolo proviene da Inews.it.

BombeDiVlad : ?? La #Juventus blinda il 2002 #Dragusin ??? Si attende solo la firma sul contratto #LBDV #LeBombeDiVlad… - infoitsport : Calciomercato Juventus, De Ligt piace a tutti: tre big sull’olandese - sportli26181512 : Juve, attenta: ecco come ti soffiano Bellerin: La Juventus ha un concorrente importante nella corsa a...… - dnaJuve27 : Molto molto bene ?? ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Commenta per primo Laha un concorrente importante nella corsa a Hector Bellerin , 25enne esterno destro spagnolo dell' Arsenal : secondo il Sun , sulle tracce del giocatore ci sarebbe il Paris Saint Germain.... con gli 11 voti favorevoli alla proposta di Dazn (Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Hellas Verona, Inter,, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese) e le restanti 9 società astenute. Ci si ...Nel corso di Pressing, l'esperto di mercato di Mediaset Claudio Raimondi ha parlato della situazione del riscatto di Morata: "Bisogna capire Ronaldo cosa farà a fine stagione ma ...Ora la Lazio, poi il Porto. Si dice spesso, questa volta però sembra vero un po' di più: la stagione della Juve può essere decisa in quattro giorni. O per megli ...