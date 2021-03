Vaccini, dal ministero via libera alla dose unica per chi è guarito dal Covid (Di mercoledì 3 marzo 2021) Non serve il richiamo del vaccino per chi ha già avuto il coronavirus: il via libera arriva dal ministero della Salute in una circolare firmata dal direttore della Prevenzione, Gianni Rezza. “E’ possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino” anti-Covid-19 nei soggetti con “pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), si legge nel documento ‘Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2’. Lunedì primo marzo l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) aveva dato l’indicazione di somministrare un’unica dose, senza dunque alcun richiamo, per la vaccinazione dei soggetti che hanno già contratto Covid-19. L’iniezione, era il parere dell’Aifa, è da effettuarsi dopo 6 mesi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Non serve il richiamo del vaccino per chi ha già avuto il coronavirus: il viaarriva daldella Salute in una circolare firmata dal direttore della Prevenzione, Gianni Rezza. “E’ possibile considerare la somministrazione di un’di vaccino” anti--19 nei soggetti con “pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), si legge nel documento ‘Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2’. Lunedì primo marzo l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) aveva dato l’indicazione di somministrare un’, senza dunque alcun richiamo, per la vaccinazione dei soggetti che hanno già contratto-19. L’iniezione, era il parere dell’Aifa, è da effettuarsi dopo 6 mesi ...

