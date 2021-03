Ue: Crippa, 'riforma Patto stabilità in linea con richieste e politiche M5S' (2) (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Adnkronos) - “Quindi, non solo accogliamo con favore l'ipotesi con cui, oggi, la Commissione europea propone l'approvazione di criteri affinché, questa sospensione del Patto di stabilità e crescita sia prolungata fino al 2023, ma lavoreremo con determinazione in Europa -prosegue l'esponente M5S- affinché le politiche in difesa dell'ambiente e volte allo sviluppo sostenibile, siano al centro anche dell'agenda politica europea, dopo averle suggerite e rimesse al centro nel nostro Paese, anche con la creazione del super ministero della Transizione ecologica”. “Occorre, quindi, un'ampia e radicale revisione del Patto di stabilità e crescita, con un modello di sviluppo che si basi sulla green economy, in modo da lasciare alle nuove generazioni -conclude Crippa- una società moderna, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Adnkronos) - “Quindi, non solo accogliamo con favore l'ipotesi con cui, oggi, la Commissione europea propone l'approvazione di criteri affinché, questa sospensione deldie crescita sia prolungata fino al 2023, ma lavoreremo con determinazione in Europa -prosegue l'esponente M5S- affinché lein difesa dell'ambiente e volte allo sviluppo sostenibile, siano al centro anche dell'agenda politica europea, dopo averle suggerite e rimesse al centro nel nostro Paese, anche con la creazione del super ministero della Transizione ecologica”. “Occorre, quindi, un'ampia e radicale revisione deldie crescita, con un modello di sviluppo che si basi sulla green economy, in modo da lasciare alle nuove generazioni -conclude- una società moderna, che ...

TV7Benevento : Ue: Crippa, 'riforma Patto stabilità in linea con richieste e politiche M5S' (2)... - TV7Benevento : Ue: Crippa, 'riforma Patto stabilità in linea con richieste e politiche M5S'... - francescoingen : @maurizio_crippa @il_cappellini In realtà glie li hanno portati a domicilio anche all’epoca facendo campagna refere… - maurizio_crippa : Giorgetti non era quello della riforma che quasi ci cacciavano dalle Olimpiadi? - MRGUMEDE52 : RT @ilfoglio_it: Serve una riforma per le carceri e il sistema dell’esecuzione penale nel suo complesso. La neo ministra Marta Cartabia è l… -