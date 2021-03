Svezia, ventenne accoltella 8 persone in strada: ipotesi terrorismo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Svezia, ventenne accoltella 8 persone in strada: per la polizia l’ipotesi è terrorismo, ecco cos’è successo nel dettaglio. Svezia, arrestato ventenne: ha accoltellato 8 persone in strada, l’ipotesi degli inquirenti è terrorismo (Fonte foto: Getty Images)Terrore e sangue in strada a Vetlanda, città svedese della contea di Jonkoping, a circa 270 km dalla capitale Stoccolma, dove un giovane di 20 anni ha accoltellato 8 persone, due delle quali si trovano in gravi condizioni. Tutto è successo nel pomeriggio, più o meno intorno alle 15:00, quando il giovane armato di coltello ha aggredito alcuni passanti ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 3 marzo 2021)in: per la polizia l’, ecco cos’è successo nel dettaglio., arrestato: hato 8in, l’degli inquirenti è(Fonte foto: Getty Images)Terrore e sangue ina Vetlanda, città svedese della contea di Jonkoping, a circa 270 km dalla capitale Stoccolma, dove un giovane di 20 anni hato 8, due delle quali si trovano in gravi condizioni. Tutto è successo nel pomeriggio, più o meno intorno alle 15:00, quando il giovane armato di coltello ha aggredito alcuni passanti ...

LegaSalvini : ++ TERRORE IN SVEZIA, OTTO PERSONE ACCOLTELLATE: FERMATO UN VENTENNE ++ Otto accoltellati in Svezia, è attacco terr… - MaMaurizi9 : RT @Noiconsalvini: ++ TERRORE IN SVEZIA, OTTO PERSONE ACCOLTELLATE: FERMATO UN VENTENNE ++ Otto accoltellati in Svezia, è attacco terrorist… - giandomenic45 : RT @LegaSalvini: ++ TERRORE IN SVEZIA, OTTO PERSONE ACCOLTELLATE: FERMATO UN VENTENNE ++ Otto accoltellati in Svezia, è attacco terroristic… - xarratt : RT @LegaSalvini: ++ TERRORE IN SVEZIA, OTTO PERSONE ACCOLTELLATE: FERMATO UN VENTENNE ++ Otto accoltellati in Svezia, è attacco terroristic… - lacittanews : A Vetlanda. L'aggressore 20enne ferito e bloccato dagli agenti La quiete di una piccola cittadina nel sud della Sve… -