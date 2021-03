Snap 888 vs Exynos 2100 vs A14 Bionic: alcune sono sorprese, altre delusioni (Di mercoledì 3 marzo 2021) Scontro acceso tra Qualcomm Snapdragon 888, Samsung Exynos 2100 e Apple A14 Bionic. Processori all’attacco a suon di prestazioni e consumi. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 3 marzo 2021) Scontro acceso tra Qualcommdragon 888, Samsunge Apple A14. Processori all’attacco a suon di prestazioni e consumi. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

sideralislotus : RT @TuttoAndroid: Snap 888 vs Exynos 2100 vs A14 Bionic: alcune sono sorprese, altre delusioni - TuttoAndroid : Snap 888 vs Exynos 2100 vs A14 Bionic: alcune sono sorprese, altre delusioni - fainformazione : Meizu 18 e Meizu 18 Pro: ufficiali i top gamma 5G con Snap 888 e Super AMOLED Nell'attesissimo evento odierno anda… - fainfoscienza : Meizu 18 e Meizu 18 Pro: ufficiali i top gamma 5G con Snap 888 e Super AMOLED Nell'attesissimo evento odierno anda… - AmePhenix : #Meizu 18 e Meizu 18 Pro: ufficiali i top gamma 5G con Snap 888 e Super AMOLED -