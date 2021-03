Sanremo, Irama resta in gara. Modificato regolamento del Festival (Di mercoledì 3 marzo 2021) SANREMO – È stata approvata la modifica del regolamento del Festival di Sanremo: Irama è riammesso in gara, dopo la notizia della positività di due suoi collaboratori. Il cantautore, come anticipato da Amadeus oggi in conferenza stampa, si esibirà con un video registrato alle prove generali di lunedì. Ad approvare la novità proposta dal direttore artistico sono stati in maniera unanime tutte le case discografiche e i cantanti. L’ordine nuovo di uscita, per la serata, è: Orietta Berti, Bugo, Gaia, Lo Stato Sociale, Irama, Ermal Meta, Malika Ayane, Extraliscio e Davide Toffolo, La rappresentante di Lista, Random, Fulminacci, Willie Peyote e Gio Evan. Leggi su dire (Di mercoledì 3 marzo 2021) SANREMO – È stata approvata la modifica del regolamento del Festival di Sanremo: Irama è riammesso in gara, dopo la notizia della positività di due suoi collaboratori. Il cantautore, come anticipato da Amadeus oggi in conferenza stampa, si esibirà con un video registrato alle prove generali di lunedì. Ad approvare la novità proposta dal direttore artistico sono stati in maniera unanime tutte le case discografiche e i cantanti. L’ordine nuovo di uscita, per la serata, è: Orietta Berti, Bugo, Gaia, Lo Stato Sociale, Irama, Ermal Meta, Malika Ayane, Extraliscio e Davide Toffolo, La rappresentante di Lista, Random, Fulminacci, Willie Peyote e Gio Evan.

