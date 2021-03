Sanremo 2021: gli ascolti tv della prima serata (in calo netto) (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’ascolto della prima parte della serata d’esordio di Sanremo 2021 non eguaglia il record dello scorso anno. A seguire la prima parte del festival ieri sono stati 11.176.000 spettatori con il 46,4% di share. L’anno scorso la prima parte della serata inaugurale di Sanremo 2020 era stata vista da 12.480.000 spettatori con il 51,2% di share. Nella prima parte, rispetto allo scorso, il festival ha lasciato sul terreno circa 1 milione e 300 mila spettatori. Anche la seconda parte della serata inaugurale del festival, che ieri ha registrato 4.212.000 spettatori con il 47,8% di share, lo scorso anno ebbe un ascolto di 5.697.000 spettatori con il 56,2% di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’ascoltoparted’esordio dinon eguaglia il record dello scorso anno. A seguire laparte del festival ieri sono stati 11.176.000 spettatori con il 46,4% di share. L’anno scorso laparteinaugurale di2020 era stata vista da 12.480.000 spettatori con il 51,2% di share. Nellaparte, rispetto allo scorso, il festival ha lasciato sul terreno circa 1 milione e 300 mila spettatori. Anche la seconda parteinaugurale del festival, che ieri ha registrato 4.212.000 spettatori con il 47,8% di share, lo scorso anno ebbe un ascolto di 5.697.000 spettatori con il 56,2% di ...

