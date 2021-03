Nuovo Dpcm: le regole che saranno in vigore dal 6 marzo in tutta Italia, tra scuola e spostamenti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nelle scorse ore è stato presentato il Nuovo Dpcm, il primo del neo Presidente del Consiglio Mario Draghi, che entrerà in vigore il 6 marzo e resterà in vigore fino al prossimo 6 aprile 2021, Pasqua e Pasquetta compresa. Restano molti dei divieti che i cittadini hanno già affrontato negli scorsi mesi per combattere il diffondersi del Covid-19, ma anche qualche novità. Visite a parenti e amici Durante il periodo natalizio era stata introdotta la possibilità, anche in zona rossa, di far visita a parenti e amici. Questo cambia: con il Nuovo Dpcm, chi vive in zona rossa non potrà andare a fare visita a casa di amici e parenti nemmeno la ormai nota sola volta al giorno “nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi“. Resta in ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nelle scorse ore è stato presentato il, il primo del neo Presidente del Consiglio Mario Draghi, che entrerà inil 6e resterà infino al prossimo 6 aprile 2021, Pasqua e Pasquetta compresa. Restano molti dei divieti che i cittadini hanno già affrontato negli scorsi mesi per combattere il diffondersi del Covid-19, ma anche qualche novità. Visite a parenti e amici Durante il periodo natalizio era stata introdotta la possibilità, anche in zona rossa, di far visita a parenti e amici. Questo cambia: con il, chi vive in zona rossa non potrà andare a fare visita a casa di amici e parenti nemmeno la ormai nota sola volta al giorno “nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi“. Resta in ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha firmato il Dpcm sulle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da CO… - Palazzo_Chigi : Covid-19, la conferenza stampa del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie @msgelmini e del Ministro della… - TgLa7 : ??Nuovo #Dpcm: scuola in Dad nelle zone rosse e nei territori dove su 100mila abitanti darà pari o superiore a 250 c… - alberto21948528 : RT @Paguro_Bernardo: . #Draghi ha mandato a spiegare il nuovo #Dpcm Speranza e la Gelmini. Oh, finalmente un Presidente che ci mette la fac… - Frances25551623 : RT @maxdantoni: Qualcuno mi sa dire le differenza introdotte dal nuovo DPCM? Non sto ironizzando, dico sul serio: ci sono dei cambiamenti d… -