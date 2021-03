Maxi focolaio al Teatro alla Scala Tra i 38 positivi anche 35 ballerini

(Di giovedì 4 marzo 2021)di covid nel Corpo di Ballo deldi Milano, con 35e 3 membri della Direzione del Ballo risultati debolmenteai test per il Covid-19. Lo rende noto il Piermarini in seguito ai risultati delle verifiche sanitarie sugli artisti e i dipendenti del. Le attivita' del Ballo erano gia' state sospese dal 26 febbraio, data in cui avrebbe dovuto essere registrato l'"Omaggio a Nureyev", dopo che i test avevano rilevato un caso debolmente positivo, negativizzatosi nei giorni successivi. Segui su affaritaliani.it

L'impatto delle varianti su Milano scuote la danza alla Scala e infiamma un focolaio nel giro di pochi giorni, a conferma di come stiano prendendo piede in città a ritmo vertiginoso, anche se non ... Le attività del Ballo erano già state sospese dal 26 febbraio ...