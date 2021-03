LIVE Trofeo Laigueglia 2021 in DIRETTA: dodici uomini al comando! Il gruppo concede spazio (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.55 Il gruppo si rialza e concede loro spazio. I battistrada hanno già 2’40” di vantaggio. 11.52 Il tedesco riesce nel suo intento. Abbiamo dunque 12 uomini al comando. 11.49 Nel frattempo anche Juri Hollmann (Movistar Team) sta cercando di riportarsi sui battistrada. 11.46 Si forma dunque un plotoncino di 11 corridori in testa alla corsa mentre il gruppo dei big concede loro spazio. 11.45 Al loro inseguimento troviamo Nikita Stalnov (Astana-Premier Tech) e Unai Cuadrado (Euskaltel-Euskadi). 11.43 Ci provano Mattia Bais (Androni Giocattoli-Sidermec), Nicolas Edet (Cofidis), Kinfe Hailemichael (DELKO), John Archibald (EOLO Kometa), Matthias Vacek (Gazprom-Rusvelo), Veljko Stojnic, Edoardo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.55 Ilsi rialza eloro. I battistrada hanno già 2’40” di vantaggio. 11.52 Il tedesco riesce nel suo intento. Abbiamo dunque 12al comando. 11.49 Nel frattempo anche Juri Hollmann (Movistar Team) sta cercando di riportarsi sui battistrada. 11.46 Si forma dunque un plotoncino di 11 corridori in testa alla corsa mentre ildei bigloro. 11.45 Al loro inseguimento troviamo Nikita Stalnov (Astana-Premier Tech) e Unai Cuadrado (Euskaltel-Euskadi). 11.43 Ci provano Mattia Bais (Androni Giocattoli-Sidermec), Nicolas Edet (Cofidis), Kinfe Hailemichael (DELKO), John Archibald (EOLO Kometa), Matthias Vacek (Gazprom-Rusvelo), Veljko Stojnic, Edoardo ...

OA_Sport : LIVE Trofeo Laigueglia 2021 in DIRETTA: si comincia! Bagioli e Ballerini ci provano. Occhio a Nibali - lisa_guadagnini : OA Sport - LIVE Trofeo Laigueglia 2021 in DIRETTA: si comincia! Bagioli e Ballerini ci provano. Occhio a Nibali - loren_ch : RT @SpazioCiclismo: Finalmente ci siamo: dopo una attesa più lunga del solito, la stagione italiana sta per iniziare! Seguila con noi in… - SpazioCiclismo : Finalmente ci siamo: dopo una attesa più lunga del solito, la stagione italiana sta per iniziare! Seguila con noi… - CycleSportMag : Trofeo Laigueglia - Live coverage -