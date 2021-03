La UEFA apre un procedimento su Stella Rossa-Milan | accusa di razzismo per i serbi

(Di giovedì 4 marzo 2021) Laha aperto undisciplinare sulla, in merito alla partita contro ildell’andata dei sedicesimi di Europa League, dopo la prima indagine. Questo il comunicato ufficiale: “A seguito di un’indagine disciplinare condotta da un Ispettore Etico e Disciplinare della, è stato avviato undisciplinare in conformità con l’Articolo 55 (1) (d) del Regolamento Disciplinare(DR), a seguito degli incidenti verificatisi durante la gara di Europa League dei sedicesimi di finale tra FK Crvena Zvezda e AC(2-2), giocata il ??18 febbraio 2021 ina. Accuse contro FK Crvena Zvezda:– Comportamento razzista – Art. 14 (2) DR– Canto provocatorio e offensivo – Art. 16 (2) (e) ...

Revenge810 : RT @cmdotcom: #Uefa, aperto un procedimento disciplinare su #StellaRossa-#Milan: le tre accuse - Daniele20052013 : Uefa, aperto un procedimento disciplinare su Stella Rossa-Milan: le tre accuse - PianetaMilan : #EuropaLeague, la #UEFA apre procedimento su #StellaRossaMilan - #ACMilan - FCalcistiche : RT @CalcioFinanza: Insulti a Ibra e tifosi allo stadio, l’Uefa apre un procedimento disciplinare sullo Stella Rossa per la gara col Milan h… - Claudio69_ : RT @CalcioFinanza: Insulti a Ibra e tifosi allo stadio, l’Uefa apre un procedimento disciplinare sullo Stella Rossa per la gara col Milan h… -

Ultime Notizie dalla rete : UEFA apre

'A seguito di un'indagine disciplinare condotta da un Ispettore Etico e Disciplinare della, è stato avviato un procedimento disciplinare in conformità con l'Articolo 55 (1) (d) del Regolamento ...... è stato avviato un procedimento disciplinare in conformità con l'Articolo 55 (1) (d) del Regolamento Disciplinare(DR), a seguito degli incidenti verificatisi durante il Round diEuropa ...Procedimento disciplinare aperto dalla UEFA sul match di Europa League. Ecco le tre accuse ai serbi per Stella Rossa-Milan: i dettagli.La UEFA ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti della Stella Rossa a seguito della prima indagine condotta per gli insulti a sfondo razziale ...