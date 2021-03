La Francia scioglie Génération Identitaire

(Di giovedì 4 marzo 2021) Il gruppo di estrema destraè stato dissolto ufficialmente ieri. L’annuncio è stato dato alla conclusione del Consiglio dei ministri francese. L’attività di questo gruppo, che ufficialmente conta 2.800 militanti, «incita alla discriminazione, all’odio e alla violenza».si è fatto conoscere per le azioni anti migranti ai confini della, in particolare alla frontiera con l’Italia, a Monginevro. L’ultima azione, sui Pirenei, aveva “scandalizzato” il destroide ministro degli Interni, Gérald Darmanin (che però usa questa dissoluzione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

demodoxalogia : tuttavia in Francia il governo scioglie le fasciomilizie di 'Generazione Identitaria' -

Ultime Notizie dalla rete : Francia scioglie

... l'inganno della natura, costruita dalla cultura intorno a noi, sicome un igloo al sole. ... Per proseguire la sua discesa in, fino a trasformarsi davvero nel mare, quando raggiunge il ......quel tenero amore che ben presto viene interrotto dalla partenza improvvisa di lui per la. ... una dolcezza ondulata che si prolunga e sinel mare. Anche le coste un poco più rilevate ...Il Ppe obbliga Orbán a uscire dal gruppo, la Germania mette nel mirino Afd, mentre la Francia fa sciogliere gli islamofobi di Génération Identitaire ...Calato drasticamente il fattura, aumentate le importazioni dall'estero. Per la prima volta dal 1982, il consumo pro capite è salito sotto i 10 kg ...