Istat, PIL rivisto a -1,9% nel quarto trimestre 2020 (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Nel quarto trimestre del 2020 il PIL italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dell’1,9% rispetto al trimestre precedente e del 6,6% nei confronti del quarto trimestre del 2019. L’Istat ha rivisto leggermente la stima diffusa a inizio febbraio, in cui aveva registrato una diminuzione del 2% in termini congiunturali e del 6,6% in termini tendenziali. La variazione acquisita per il 2021, ovvero la crescita annuale che si otterrebbe in presenza di una variazione congiunturale nulla nei restanti trimestri dell’anno, è pari a 2,3%. Rispetto al trimestre precedente, tra i principali aggregati della domanda interna si registra una diminuzione dell’1,6% dei consumi finali nazionali e un ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Neldelil PIL italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dell’1,9% rispetto alprecedente e del 6,6% nei confronti deldel 2019. L’haleggermente la stima diffusa a inizio febbraio, in cui aveva registrato una diminuzione del 2% in termini congiunturali e del 6,6% in termini tendenziali. La variazione acquisita per il 2021, ovvero la crescita annuale che si otterrebbe in presenza di una variazione congiunturale nulla nei restanti trimestri dell’anno, è pari a 2,3%. Rispetto alprecedente, tra i principali aggregati della domanda interna si registra una diminuzione dell’1,6% dei consumi finali nazionali e un ...

istat_it : Nel 2020 il Pil (in volume) è diminuito dell’8,9% rispetto al 2019; il rapporto deficit/Pil è pari al -9,5% #istat… - istat_it : Nel IV trimestre 2020 Pil -1,9% rispetto al trimestre precedente e -6,6% sul IV trimestre 2019 #istat… - Noovyis : (Istat migliora la stima sul quarto trimestre 2020: “Pil in calo dell’1,9%”. Crollati i consumi, in lieve aumento g… - Italia_Notizie : Istat migliora la stima sul quarto trimestre 2020: “Pil in calo dell’1,9%”. Crollati i consumi, in lieve aumento gl… - pierpp_ : RT @MediasetTgcom24: Pil, Istat: nel quarto trimestre in calo dell'1,9% #pil -