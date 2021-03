Giulia De Lellis “non fa popò ma fiorellini”, fanno infuriare le sue regole d’oro per tenersi un fidanzato (Di mercoledì 3 marzo 2021) Giulia De Lellis fa infuriare il popolo dei social e finisce nuovamente in trend topic ma non per via dei suoi meriti (o per il ritorno con Andrea Damante) bensì per quelle che possiamo definire le sue regole d’oro per tenersi un fidanzato. Ma cosa è successo in particolare per creare tanto scompiglio? La giovane influencer da 5milioni di seguaci, ha deciso di mettere insieme una serie di consigli che invitano le sue fan a “stare in tiro” e in “tacco 10” per farsi belle per il proprio fidanzato rivelando anche che lei in bagno non fa cac*a per non farli scappare, bensì si lascia andare alla produzione di fiorellini. Inutile dire che questa sua affermazione ha già scatenato il divertente e divertito popolo dei social che si sta ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021)Defail popolo dei social e finisce nuovamente in trend topic ma non per via dei suoi meriti (o per il ritorno con Andrea Damante) bensì per quelle che possiamo definire le sueperun. Ma cosa è successo in particolare per creare tanto scompiglio? La giovane influencer da 5milioni di seguaci, ha deciso di mettere insieme una serie di consigli che invitano le sue fan a “stare in tiro” e in “tacco 10” per farsi belle per il propriorivelando anche che lei in bagno non fa cac*a per non farli scappare, bensì si lascia andare alla produzione di. Inutile dire che questa sua affermazione ha già scatenato il divertente e divertito popolo dei social che si sta ...

MediasetTgcom24 : Giulia De Lellis dà consigli per il fidanzamento perfetto: dai bisognini alle calze #giuliadelellis… - DelParioli : Buon 1821 Giulia De Lellis - ale__ssja : RT @ssuspirium: Nessuno: Giulia De Lellis mentre fa popò e sente bussare il fidanzato alla porta: - La_B92 : RT @femmefleurie: Se Giulia de lellis non riesce a stare in una relazione senza farsi vedere per ciò che è mi dispiace, significa che non è… - obvistyls : RT @lousxhabjts: possiamo dire a giulia de lellis o come si chiama che se la mia ragazza non cagasse probabilmente la porterei a fare qualc… -