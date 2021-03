Festival di Sanremo 2021: scaletta e ospiti seconda serata (Di mercoledì 3 marzo 2021) Questa sera, mercoledì 3 Marzo, andrà in onda la terza puntata del Festival di Sanremo: ospiti e cantanti in gara Tutto è pronto per la seconda puntata del Festival di Sanremo 2021. Ad esibirsi saranno gli altri quattro cantanti in gara nella sezione delle Nuove Proposte e i tredici Big. A calcare il palco dell’Ariston mercoledì 3 Marzo saranno (in ordine alfabetico): Ermal Meta – Un milione di cose da dirti Extraliscio feat Davide Toffolo – Bianca luce nera Fulminacci – Santa Marinella Gaia – Cuore Amaro Gio Evan – Arnica Irama – La genesi del tuo colore La Rappresentante di Lista – Amare Lo Stato Sociale – Combat Pop Malika Ayane – Ti piace così Orietta Berti – Quando ti sei innamorato Random – Torna a te Willie Peyote – Mai dire mai (La ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 marzo 2021) Questa sera, mercoledì 3 Marzo, andrà in onda la terza puntata deldie cantanti in gara Tutto è pronto per lapuntata deldi. Ad esibirsi saranno gli altri quattro cantanti in gara nella sezione delle Nuove Proposte e i tredici Big. A calcare il palco dell’Ariston mercoledì 3 Marzo saranno (in ordine alfabetico): Ermal Meta – Un milione di cose da dirti Extraliscio feat Davide Toffolo – Bianca luce nera Fulminacci – Santa Marinella Gaia – Cuore Amaro Gio Evan – Arnica Irama – La genesi del tuo colore La Rappresentante di Lista – Amare Lo Stato Sociale – Combat Pop Malika Ayane – Ti piace così Orietta Berti – Quando ti sei innamorato Random – Torna a te Willie Peyote – Mai dire mai (La ...

