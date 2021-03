Crotone battuto 5-1: l’Atalanta mette la quarta, è un altro scatto Champions (Di mercoledì 3 marzo 2021) quarta vittoria di fila per l’Atalanta (non era mai successo in questa stagione), che dopo Napoli, Cagliari e Sampdoria, batte anche il Crotone e continua a volare in piena zona Champions League. Contro i calabresi c’era troppa differenza tecnica in campo, ma s’è vista solo nella ripresa. Fino all’intervallo, infatti, c’è stato parecchio equilibrio con i nerazzurri avanti dopo 12? – “solito” gol di Gosens – ripresi al 23? da una rete di Simy regalata da un erroraccio di Freuler e Romero. Nel secondo tempo è stata invece tutta un’altra partita. l’Atalanta è tornata in campo molto più convinta dei propri mezzi e non c’è praticamente stata storia: in 10? (48?, 50? e 58?) sono arrivati tre gol di Palomino, Muriel e Ilicic che hanno messo in cassaforte il risultato per i bergamaschi, che nel finale (85?) si ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 3 marzo 2021)vittoria di fila per(non era mai successo in questa stagione), che dopo Napoli, Cagliari e Sampdoria, batte anche ile continua a volare in piena zonaLeague. Contro i calabresi c’era troppa differenza tecnica in campo, ma s’è vista solo nella ripresa. Fino all’intervallo, infatti, c’è stato parecchio equilibrio con i nerazzurri avanti dopo 12? – “solito” gol di Gosens – ripresi al 23? da una rete di Simy regalata da un erroraccio di Freuler e Romero. Nel secondo tempo è stata invece tutta un’altra partita.è tornata in campo molto più convinta dei propri mezzi e non c’è praticamente stata storia: in 10? (48?, 50? e 58?) sono arrivati tre gol di Palomino, Muriel e Ilicic che hanno messo in cassaforte il risultato per i bergamaschi, che nel finale (85?) si ...

antonio_gaito : @tangio_ anche perché il dna della squadra non è certo difendere sempre tutti dietro la palla e non alzare il press… - princigallomich : Cagliari torna al successo, Crotone battuto 2-0 - messina_oggi : (Cagliari torna al successo, Crotone battuto 2-0) - - 8e30it : Crotone battuto in casa dal Cagliari. Salvezza sempre più in bilico - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Serie A: Cagliari torna al successo, Crotone battuto 2-0 -