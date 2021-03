Covid, la curva cresce in città e provincia: i dati di tutti i comuni bergamaschi (Di mercoledì 3 marzo 2021) La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 24 febbraio al 2 marzo 2021, un incremento complessivo di nuovi casi pari a +630 (+ 49% rispetto alla settimana precedente), con media giornaliera di nuovi casi pari a 274 (184 la settimana precedente). Ciò determina un ulteriore incremento della curva epidemica. Il valore di incidenza complessivo settimanale, a livello provinciale, sale da 112 casi della scorsa settimana a 167 per 100.000 abitanti. Le aree critiche sono sempre rappresentate dagli ambiti confinanti con la provincia di Brescia e con quella di Cremona. I comuni con tassi e indici di crescita maggiori nella settimana in studio sono: Valgoglio, che rimane il Comune con il tasso maggiore di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 3 marzo 2021) La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 24 febbraio al 2 marzo 2021, un incremento complessivo di nuovi casi pari a +630 (+ 49% rispetto alla settimana precedente), con media giornaliera di nuovi casi pari a 274 (184 la settimana precedente). Ciò determina un ulteriore incremento dellaepidemica. Il valore di incidenza complessivo settimanale, a livellole, sale da 112 casi della scorsa settimana a 167 per 100.000 abitanti. Le aree critiche sono sempre rappresentate dagli ambiti confinanti con ladi Brescia e con quella di Cremona. Icon tassi e indici di crescita maggiori nella settimana in studio sono: Valgoglio, che rimane il Comune con il tasso maggiore di ...

