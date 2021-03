Cisl: Sbarra alla guida sindacato, e' l'ora di concertazione vera/Adnkronos (2) (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Adnkronos) - "Il Covid non è stato affatto una 'livella', non ha reso tutti più uguali”, prosegue ricordando come "la crisi è stata un acceleratore di quei processi di disgregazione e disuguaglianza in atto ormai da molti anni". È tempo dunque, prosegue Sbarra "di costruire un nuovo e moderno Patto Sociale, che consenta all'Italia di approdare, finalmente, ad un modello di sviluppo che coniughi solidarietà e competitività, partecipazione e produttività". Ora che il Governo è nella pienezza dei poteri, perciò, "insieme, occorre rimboccarsi le maniche e aprire un confronto stabile con le forze sociali, per discutere di come affrontiamo nella condivisione e nella responsabilità sia emergenza che la prospettiva. Chiediamo subito l'apertura di una stagione di vera e rinnovata concertazione sui più importanti dossier ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) () - "Il Covid non è stato affatto una 'livella', non ha reso tutti più uguali”, prosegue ricordando come "la crisi è stata un acceleratore di quei processi di disgregazione e disuguaglianza in atto ormai da molti anni". È tempo dunque, prosegue"di costruire un nuovo e moderno Patto Sociale, che consenta all'Italia di approdare, finalmente, ad un modello di sviluppo che coniughi solidarietà e competitività, partecipazione e produttività". Ora che il Governo è nella pienezza dei poteri, perciò, "insieme, occorre rimboccarsi le maniche e aprire un confronto stabile con le forze sociali, per discutere di come affrontiamo nella condivisione e nella responsabilità sia emergenza che la prospettiva. Chiediamo subito l'apertura di una stagione die rinnovatasui più importanti dossier ...

