Chi è Random, il rapper napoletano trapiantato a Riccione (Di mercoledì 3 marzo 2021) Diciannovenne di Massa di Somma, nel napoletano, Random nasce nel comune partenopeo il 26 aprile 2001. Cresce però a Riccione diventando così l’orgoglio della Romagna. All’anagrafe Emanuele Caso, Random è l’artista più giovane tra i big in gara al Festival di Sanremo 2021. Alla 71esima edizione della kermesse canora, il rapper presenta il brano Torno a te. Random, chi è il rapper disco di platino Ancora breve eppur già intensa la carriera di Random: è il 23 agosto 2018 quando l’album intitolato Giovane oro segna il debutto del cantante. Meno di un anno dopo, il 19 maggio 2019, è la volta invece del singolo Chiasso, che viene certificato doppio platino e raggiunge la terza posizione nella classifica FIMI. È la fine del 2019 quando intraprende una serie ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Diciannovenne di Massa di Somma, nelnasce nel comune partenopeo il 26 aprile 2001. Cresce però adiventando così l’orgoglio della Romagna. All’anagrafe Emanuele Caso,è l’artista più giovane tra i big in gara al Festival di Sanremo 2021. Alla 71esima edizione della kermesse canora, ilpresenta il brano Torno a te., chi è ildisco di platino Ancora breve eppur già intensa la carriera di: è il 23 agosto 2018 quando l’album intitolato Giovane oro segna il debutto del cantante. Meno di un anno dopo, il 19 maggio 2019, è la volta invece del singolo Chiasso, che viene certificato doppio platino e raggiunge la terza posizione nella classifica FIMI. È la fine del 2019 quando intraprende una serie ...

