Chi è Elodie | la seconda co-conduttrice di Sanremo 2021?

Sarà Elodie ad affiancare Amadeus nella seconda serata del Festival di Sanremo 2021 Abbandonati momentaneamente i panni di cantante, Elodie vestirà quelli di co-conduttrice al fianco di Amadeus nella seconda serata del Festival di Sanremo. Classe 1990, Elodie Di Patrizi è nata a Roma da madre francese creola e padre italiano. Tanti i lavori svolti nella sua vita prima di arrivare ad XFactor. La popolarità arriva però nel 2015 con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove conquista il secondo posto e i premi della Critica e di RTL 102.5. In quello stesso anno debutta nel mondo discografico con l'album Un'altra vita, prodotto dal cantautore Fabrizio Moro. Due sono le sua partecipazioni al Festival di

