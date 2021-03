Benevento Verona 0-1 LIVE: Faraoni di testa, gialloblù avanti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Benevento e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Vigorito”, Benevento e Verona si affrontano nel match valido per la 25ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Benevento Verona 0-1 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 9? Verona in avanti – Primo affondo del Verona sulla destra con Faraoni che entra in area e crossa. La difesa sannita respinge in angolo. 24? GOL Verona – Lazovic sfonda a sinistra e crossa col mancino. Foulon buca l’intervento e di testa di arriva Faraoni che batte ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Vigorito”,si affrontano nel match valido per la 25ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 9?in– Primo affondo delsulla destra conche entra in area e crossa. La difesa sannita respinge in angolo. 24? GOL– Lazovic sfonda a sinistra e crossa col mancino. Foulon buca l’intervento e didi arrivache batte ...

