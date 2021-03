"Arcuri ci ha fatto una promessa". Scattano 3 arresti per mascherine non certificate (Di mercoledì 3 marzo 2021) Luca Sablone L'accusa è di frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata. Le intercettazioni: "Lasciami lavorare e diventerai ricco. Ho parlato con Arcuri, ci autorizzerà quell'acquisto se gli arriva la lettera" Eseguita l'ordinanza di applicazione di 3 arresti ai domiciliari nei confronti di Andelko Aleksic, Vittorio Farina (imprenditore già attivo nel settore dell'editoria) e Domenico Romeo. I tre sono indagati, a vario titolo, per frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata in relazione alla fornitura di 5 milioni di mascherine e 430mila camici destinati alla protezione civile del Lazio. La merce proveniva dalla Cina. A due di loro i pm Rosalia Affinito e Paolo Ielo hanno contestano anche il traffico di influenze illecite. Contestualmente è stato disposto pure un sequestro preventivo di quasi 22 milioni ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Luca Sablone L'accusa è di frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata. Le intercettazioni: "Lasciami lavorare e diventerai ricco. Ho parlato con, ci autorizzerà quell'acquisto se gli arriva la lettera" Eseguita l'ordinanza di applicazione di 3ai domiciliari nei confronti di Andelko Aleksic, Vittorio Farina (imprenditore già attivo nel settore dell'editoria) e Domenico Romeo. I tre sono indagati, a vario titolo, per frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata in relazione alla fornitura di 5 milioni die 430mila camici destinati alla protezione civile del Lazio. La merce proveniva dalla Cina. A due di loro i pm Rosalia Affinito e Paolo Ielo hanno contestano anche il traffico di influenze illecite. Contestualmente è stato disposto pure un sequestro preventivo di quasi 22 milioni ...

