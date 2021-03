Addio alle primule di Arcuri, si passa al metodo Figliuolo: vaccini anche ai drive in, Esercito e Protezione civile per accelerare il piano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Paolo Figliuolo ha preso il posto del contestato Domenico Arcuri e ora, per volontà del premier Mario Draghi la campagna vaccinale contro il Coronavirus in evidente difficoltà è in capo a lui: «Metterò tutto me stesso e tutto l’impegno possibile per fronteggiare questa pandemia», ha detto lui a caldo. Come? Le parole d’ordine di Chigi sono uniformità e niente regioni in ordine sparso. Insieme a ottimizzazione delle risorse e miglioramento della logistica. Di certo l’Italia è destinata a dimenticare primule e architetti. alle strutture da 400 mila euro l’una (totale del costo dell’operazione tra gli 8,5 milioni e il mezzo miliardo) dell’era Arcuri, Figliuolo preferirà i drive-in già usati (200) dalla Difesa per i tamponi. Aggiungendo, eventualmente, caserme in ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 marzo 2021) Paoloha preso il posto del contestato Domenicoe ora, per volontà del premier Mario Draghi la campagna vaccinale contro il Coronavirus in evidente difficoltà è in capo a lui: «Metterò tutto me stesso e tutto l’impegno possibile per fronteggiare questa pandemia», ha detto lui a caldo. Come? Le parole d’ordine di Chigi sono uniformità e niente regioni in ordine sparso. Insieme a ottimizzazione delle risorse e miglioramento della logistica. Di certo l’Italia è destinata a dimenticaree architetti.strutture da 400 mila euro l’una (totale del costo dell’operazione tra gli 8,5 milioni e il mezzo miliardo) dell’erapreferirà i-in già usati (200) dalla Difesa per i tamponi. Aggiungendo, eventualmente, caserme in ...

