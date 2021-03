Strutture per anziani prese di mira a Varese, arrestati (Di martedì 2 marzo 2021) La merce veniva successivamente messa in Rete. Finti corrieri rapinavano case di riposo a Varese: due arresti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 2 marzo 2021) La merce veniva successivamente messa in Rete. Finti corrieri rapinavano case di riposo a: due arresti su Notizie.it.

ItaliaViva : Il cambio al vertice della protezione civile è un primo grande segno di discontinuità. Per mesi si è parlato di str… - Agenzia_Ansa : Irregolarità in 1 bar su 3 all'interno degli ospedali italiani. Le hanno accertate i Carabinieri del Nas in una ser… - repubblica : Covid, i controlli dei Nas negli ospedali italiani: irregolari uno su tre: Ispezioni in 382 bar: in molte strutture… - marsigatto : @worldernest @uminopoli Dubito che i supercommissari servano ad altro che a concentrare in un responsabile tutte le… - UnaDiDue : RT @CarloF0554ti: Dunque, funzionerebbe così. Vuoi che l'esercito e le sue strutture siano usati per compiti civili? Metti l'esercito o par… -