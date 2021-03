Stordiscono negoziante con una sostanza per rubare gli smartphone | ragazzini nei guai

qn_lanazione : Stordiscono titolare di un negozio per rubare gli smartphone: ragazzini nei guai -

Hanno utilizzato una maglietta arrotolata imbevuta di una sostanza ancora non precisata per stordire una negoziante e rubare gli smartphone. Protagonisti della rapina tre giovanissimi: un quindicenne e un sedicenne tutti e due di origine magrebina e un diciannovenne dominicano, tutti residenti a Empoli. Sono entrati in un negozio di piazza don Minzoni intorno alle 17 di lunedì 1 marzo e sono entrati in azione. Hanno stordito la commessa, che è svenuta e hanno rubato cinque smartphone di varie marche.