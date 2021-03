Stasera in tv | cosa c’è oltre Sanremo | la programmazione Rai e Mediaset

(Di martedì 2 marzo 2021) Non solo la prima de Il Festival di: ecco tutte le programmazioni delle maggiori reti televisive. La serata del 2 marzo Questa sera, 2 marzo, partirà il Festival di2021 , in prima serata su Rai Uno. La kermesse condotta da Amadeus punta a fare il pienone nella prima puntata. Di norma, nella settimana del Festival , l’audience punta in un’unica direzione, su Rai Uno. Ma diamo uno sguardo aaccadrà sulle altre reti, per tutti quelli a cuiproprio non piace. Partiamo da Italia Uno. La classica puntata de Le Iene del martedì, condotta da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi non andrà in onda. Al suo posto uno speciale realizzato qualche tempo fa da Gaetano Pecoraro, dal titolo Le Iene presentano: un anno di Covid. Si ripercorre dunque un anno di pandemia globale, un anno che ...

Ora sono in molti sui social a chiedere che il Festival, che partirà, gli renda omaggio, ... Fu ospite del "Maurizio Costanzo Show", di "Lucignolo" su Italia 1, di "Fa lagiusta" su La7 e ...Martedì 2 Marzo in prima serata su Canale 2o di Mediaset, andrà in onda Troy film del 2004 con Brad Pitt e Orlando Bloom. Il film è pieno di scene di lotta e tra le più spettacolari c'è quella tra ...E' giunta mezzanotte, le luci di corso Matteotti non si spengono e neppure quelle del Teatro Ariston, dove speranzoso inneggia lo slogan: «La Musica non si ferma mai». Solo va qualche uomo non in frac ...Martedì 2 Marzo in prima serata su Canale 2o di Mediaset, andrà in onda Troy film del 2004 con Brad Pitt e Orlando Bloom. Il film è pieno di scene di lotta e tra le ...