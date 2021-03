Sanremo, niente passerelle e strade semideserte. Bonello (Confesercenti): “Abbiamo perso l’80% dei visitatori” (Di martedì 2 marzo 2021) Le passerelle dello scorso anno davanti all’Ariston sono un ricordo lontano. niente strade affollate, nessuna attesa davanti agli alberghi che ospitano i vip. “Quelle poche persone che sono venute per il Festival, scappano quando vedono i controlli ad ogni angolo. Non si può circolare davanti all’Ariston. Difficile stabilire quale sarà la perdita per le attività L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 2 marzo 2021) Ledello scorso anno davanti all’Ariston sono un ricordo lontano.affollate, nessuna attesa davanti agli alberghi che ospitano i vip. “Quelle pochene che sono venute per il Festival, scappano quando vedono i controlli ad ogni angolo. Non si può circolare davanti all’Ariston. Difficile stabilire quale sarà la perdita per le attività L'articolo proviene da Inews.it.

