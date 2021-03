Sanremo 2021: Gio Evan in gara con Arnica (testo e video) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sanremo 2021: la canzone di Gio Evan è “Arnica”. Il testo e il video delle esibizioni. La nuova edizione di Sanremo 2021 andrà in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo, in prima serata. In questa serie di articoli vi presenteremo le canzoni dei 26 cantanti in gara, e quando disponibili inseriremo anche i video delle esibizioni della prima serata di martedì 2 marzo. Qui parleremo della partecipazione di Gio Evan. Gio Evan è in gara tra i Big (o Campioni) di Sanremo con Arnica canzone scritta da lui, cantante, scrittore e poeta diventato “famoso” anche perchè venne citato da Elisa Isoardi in un post in cui annunciava la rottura con Salvini. ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 3 marzo 2021): la canzone di Gioè “”. Ile ildelle esibizioni. La nuova edizione diandrà in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo, in prima serata. In questa serie di articoli vi presenteremo le canzoni dei 26 cantanti in, e quando disponibili inseriremo anche idelle esibizioni della prima serata di martedì 2 marzo. Qui parleremo della partecipazione di Gio. Gioè intra i Big (o Campioni) diconcanzone scritta da lui, cantante, scrittore e poeta diventato “famoso” anche perchè venne citato da Elisa Isoardi in un post in cui annunciava la rottura con Salvini. ...

OndeFunky : Ermal Meta. Sanremo, l’amore e Gli Invisibili Video Intervista #SanremoFunky #Buongiorno - tvsorrisi : Laura Pausini il 3 marzo sarà sul palco del Festival di Sanremo! Festeggeremo con lei la recente vittoria del Golden Globe 2021 #Sanremo2021 - Raiofficialnews : ?I Campioni e le Nuove Proposte della 1ª e della 2ª serata di #Sanremo2021, in ordine alfabetico ??… - SePotessi_8 : RT @rtl1025: ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa casa non ha… - LiguriaOggi : Sanremo 2021 - Annalisa canta 'Dieci' -