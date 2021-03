PS5 domina in UK e diventa la console più venduta a febbraio

Leggi su eurogamer

(Di martedì 2 marzo 2021) Nel Regno Unito PS5 è risultata lapiùnel mese di. Sony è riuscita a lanciare sul mercato UK una maggiore quantità die questo ha permesso a PS5 dire il sistema più venduto lo scorso mese, superando il popolare Switch di 3.000 unità. Ma non solo, perché come segnala Cristopher Dring di Games Industry, è stato riscontrato anche un aumento nelle vendite dei videogiochi. Ad esempio, Spider-Man: Miles Morales si è piazzato al secondo posto dietro Super Mario 3D World + Bowser's Fury aumentando le sue vendite del 172%. Rispetto al mese precedente, sono cresciute del 123% anche le vendite di Demon's Souls. Mentre, più in generale, è stata riscontrata una crescita del 64% per quanto riguarda le vendite dei giochi fisici per PS5. Leggi altro...