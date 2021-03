PE | investire in istruzione e sanità per tutelare bimbi

(Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – Gli Stati membri dell’UE dovrebbero dare la priorità agli investimenti pubblici in, alloggio, sostegno familiare e assistenza all’infanzia, assicurandosi che questi servizi raggiungano tutti i bambini. In una bozza di risoluzione adottata oggi con 48 voti favorevoli, 7 contrari e 10 astensioni, la Commissione per le libertà civili del PE sottolinea che “un bambino è prima di tutto un bambino, indipendentemente dall’origine etnica, sesso, nazionalità o background sociale ed economico, capacità, migrazione o Status di Residenza”. Il testo evidenzia le pesanti conseguenze che la crisi Covid-19 sta avendo sui bambini, aggravando ulteriormente il loro rischio di povertà, compromettendo l’accesso all’, la loro salute fisica e mentale e aumentando il pericolo di violenze e abusi. Gli eurodeputati ...

I paesi dell'Ue dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire il diritto all'istruzione per ogni bambino, prevenire l'abbandono scolastico precoce e garantire un accesso equo di genere all'istruzione. Si deve investire in servizi alle imprese e politiche attive del lavoro di medio - lungo termine. La scarsa reperibilità, in questo caso, non va imputata al nostro sistema di istruzione, in quanto ... (Teleborsa) – Gli Stati membri dell'UE dovrebbero dare la priorità agli investimenti pubblici in istruzione, sanità, alloggio, sostegno familiare e assistenza all'infanzia, ...