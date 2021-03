Musica in lutto, è morto Bunny Wailer (Di martedì 2 marzo 2021) Bunny Wailer è morto all’età di 73 anni. La leggenda del reggae ha fondato con Bob Marley e Peter Tosh i ‘Wailers’. ROMA – Musica in lutto. E’ morto all’età di 73 anni Bunny Wailer, conosciuto da tutti per essere uno dei ‘padri’ del reggae giamaicano. L’artista era ricoverato dal luglio scorso in ospedale a Kingston per un ictus. Le condizioni sono state sin da subito molto gravi e la notizia del decesso è stata comunicata dalla famiglia nella giornata di martedì 2 marzo 2021. Cordoglio sui social da parte di artisti e colleghi. L’ultimo saluto si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid. Al termine della pandemia, però, la famiglia potrebbe organizzare un evento per ricordare il grande cantante. Chi era ... Leggi su newsmondo (Di martedì 2 marzo 2021)all’età di 73 anni. La leggenda del reggae ha fondato con Bob Marley e Peter Tosh i ‘s’. ROMA –in. E’all’età di 73 anni, conosciuto da tutti per essere uno dei ‘padri’ del reggae giamaicano. L’artista era ricoverato dal luglio scorso in ospedale a Kingston per un ictus. Le condizioni sono state sin da subito molto gravi e la notizia del decesso è stata comunicata dalla famiglia nella giornata di martedì 2 marzo 2021. Cordoglio sui social da parte di artisti e colleghi. L’ultimo saluto si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid. Al termine della pandemia, però, la famiglia potrebbe organizzare un evento per ricordare il grande cantante. Chi era ...

