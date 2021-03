M5s, Spadafora a La7: “Conte può aiutare, ma non sia solo operazione di comunicazione per coprire le nostre contraddizioni” (Di martedì 2 marzo 2021) “Oggi l’identità del M5s va ricostruita e Conte può essere di grande aiuto. Ma che non sia solo un’operazione di comunicazione, magari per coprire le nostre contraddizioni. E lo dico nell’interesse di Conte, che rispetto moltissimo”. Sono le parole dell’ex ministro Vincenzo Spadafora, esponente del M5s, nel corso della trasmissione “Omnibus”, su La7. E aggiunge: “Al di là di quello che si legge sui giornali, credo di poter dire che Conte, in realtà, stia ancora valutando molto attentamente. E’ ovvio che il percorso sia già avviato, ma credo che, assieme alla sua squadra e ai suoi consiglieri, stia valutando anche tutte le cose prettamente organizzative del Movimento, che però hanno dimostrato delle lacune oggettive che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) “Oggi l’identità del M5s va ricostruita epuò essere di grande aiuto. Ma che non siaun’di, magari perle. E lo dico nell’interesse di, che rispetto moltissimo”. Sono le parole dell’ex ministro Vincenzo, esponente del M5s, nel corso della trasmissione “Omnibus”, su La7. E aggiunge: “Al di là di quello che si legge sui giornali, credo di poter dire che, in realtà, stia ancora valutando molto attentamente. E’ ovvio che il percorso sia già avviato, ma credo che, assieme alla sua squadra e ai suoi consiglieri, stia valutando anche tutte le cose prettamente organizzative del Movimento, che però hanno dimostrato delle lacune oggettive che ...

laratta_enzo : RT @LaVeritaWeb: Cacciati da Palazzo Chigi, i grillini si tengono stretti i posti di comando nella tv di Stato dove non si contano più le c… - Noovyis : (M5s, Spadafora a La7: “Conte può aiutare, ma non sia solo operazione di comunicazione per coprire le nostre contra… - pinofaraci54 : RT @LaVeritaWeb: Cacciati da Palazzo Chigi, i grillini si tengono stretti i posti di comando nella tv di Stato dove non si contano più le c… - massimosab : RT @LaVeritaWeb: Cacciati da Palazzo Chigi, i grillini si tengono stretti i posti di comando nella tv di Stato dove non si contano più le c… - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Cacciati da Palazzo Chigi, i grillini si tengono stretti i posti di comando nella tv di Stato dove non si contano più le c… -