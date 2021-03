M5S, Cioffi su Conte: “Felice della sua decisione, non diventiamo moderati” (Di martedì 2 marzo 2021) M5S e Conte, Andrea Cioffi, senatore del Movimento, parla ai microfoni di Radio Cusano Campus e si dice sicuro che l’arrivo dell’ex premier nel direttorio dei 5S non sarà una svolta moderata. “Felici per la decisione di Conte di lavorare con il M5S”, dice tra le altre cose alla radio romana. “E’ vero che uno vale uno ma uno non vale l’altro. Abbiamo sofferto i cambi di alleanze, Conte ci aiuterà. Con l’addio degli estremisti il M5S non diventa moderato, come diceva Grillo moderati si muore. Questa è la fase più difficile, sfideremo Draghi a non fare il privatizzatore e a cambiare il trattato di Lisbona”. (segue dopo la foto) M5S Conte, il senatore Cioffi: “Che lui abbia accettato di lavorare ad un progetto per il Movimento ci rende molto Felici Sul ... Leggi su urbanpost (Di martedì 2 marzo 2021) M5S e, Andrea, senatore del Movimento, parla ai microfoni di Radio Cusano Campus e si dice sicuro che l’arrivo dell’ex premier nel direttorio dei 5S non sarà una svolta moderata. “Felici per ladidi lavorare con il M5S”, dice tra le altre cose alla radio romana. “E’ vero che uno vale uno ma uno non vale l’altro. Abbiamo sofferto i cambi di alleanze,ci aiuterà. Con l’addio degli estremisti il M5S non diventa moderato, come diceva Grillosi muore. Questa è la fase più difficile, sfideremo Draghi a non fare il privatizzatore e a cambiare il trattato di Lisbona”. (segue dopo la foto) M5S, il senatore: “Che lui abbia accettato di lavorare ad un progetto per il Movimento ci rende molto Felici Sul ...

