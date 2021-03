Lo sciame di locuste circonda le case: paura in Arabia. Ma non siamo ancora ai livelli del 2020 (Di martedì 2 marzo 2021) Un filmato terrificante mostra uno sciame di locuste che riempie il cielo nella città di Mahayil, nella regione di Asir, in Arabia Saudita. In un video da incubo, filmato da un passante lo scorso 23 febbraio, le locuste vanno praticamente a formare una minacciosa nuvola nera che si spande sopra le abitazioni. Quando la telecamera viene ruotata di 360 gradi, diventa subito chiaro come gli edifici vicini siano tutti completamente circondati dalle locuste. Durante il video, che continua per diversi minuti, lo sciame sembra aumentare nelle dimensioni. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha fatto presente che gli sciami di insetti rappresentano una forte minaccia per i mezzi di sussistenza agricola e pastorale, ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 2 marzo 2021) Un filmato terrificante mostra unodiche riempie il cielo nella città di Mahayil, nella regione di Asir, inSaudita. In un video da incubo, filmato da un passante lo scorso 23 febbraio, levanno praticamente a formare una minacciosa nuvola nera che si spande sopra le abitazioni. Quando la telecamera viene ruotata di 360 gradi, diventa subito chiaro come gli edifici vicini siano tutti completamenteti dalle. Durante il video, che continua per diversi minuti, losembra aumentare nelle dimensioni. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha fatto presente che gli sciami di insetti rappresentano una forte minaccia per i mezzi di sussistenza agricola e pastorale, ...

albertocaldana : RT @galatacla: SFIDA AL FLAGELLO Nanyuki, Kenya Un uomo quasi inghiottito da uno sciame di locuste del deserto, in cima a una collina vici… - BersaniLeda : RT @galatacla: SFIDA AL FLAGELLO Nanyuki, Kenya Un uomo quasi inghiottito da uno sciame di locuste del deserto, in cima a una collina vici… - FScalmati : RT @galatacla: SFIDA AL FLAGELLO Nanyuki, Kenya Un uomo quasi inghiottito da uno sciame di locuste del deserto, in cima a una collina vici… - Loreta62267450 : RT @galatacla: SFIDA AL FLAGELLO Nanyuki, Kenya Un uomo quasi inghiottito da uno sciame di locuste del deserto, in cima a una collina vici… - elespaterlini1 : RT @galatacla: SFIDA AL FLAGELLO Nanyuki, Kenya Un uomo quasi inghiottito da uno sciame di locuste del deserto, in cima a una collina vici… -