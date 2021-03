Lo Russo sindaco di Torino piace. In testa al primo e secondo turno. Ma Damilano non molla (Di martedì 2 marzo 2021) Anche se la sua faccia non è sui manifesti elettorali del Partito Democratico per il semplice motivo che il Pd non ha ancora un candidato ufficiale e sta discutendo se fare o meno e quando le primarie, Stefano Lo Russo, capogruppo Dem in Sala Rossa, incomincia ad essere uno di famiglia per i torinesi. Infatti Lo Russo nel sondaggio SWG ha percentuale della fiducia al 62%, mentre l’imprenditore candidato del centrodestra Paolo Damilano al 54%. Al 35% l’assessore grillino Alberto Unia, che in realtà per ora è solo un nome che si sussurra tra i corridoi di Palazzo, visto che i Cinque Stelle non hanno ancora ufficializzato chi correrà per prendere il posto di Chiara Appendino. Dati alla mano, come scrive oggi Bernardo Basilici Benini sul quotidiano ‘La Stampa’ il centrosinistra sarebbe avanti al primo ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 2 marzo 2021) Anche se la sua faccia non è sui manifesti elettorali del Partito Democratico per il semplice motivo che il Pd non ha ancora un candidato ufficiale e sta discutendo se fare o meno e quando le primarie, Stefano Lo, capogruppo Dem in Sala Rossa, incomincia ad essere uno di famiglia per i torinesi. Infatti Lonel sondaggio SWG ha percentuale della fiducia al 62%, mentre l’imprenditore candidato del centrodestra Paoloal 54%. Al 35% l’assessore grillino Alberto Unia, che in realtà per ora è solo un nome che si sussurra tra i corridoi di Palazzo, visto che i Cinque Stelle non hanno ancora ufficializzato chi correrà per prendere il posto di Chiara Appendino. Dati alla mano, come scrive oggi Bernardo Basilici Benini sul quotidiano ‘La Stampa’ il centrosinistra sarebbe avanti al...

