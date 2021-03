L'Isola dei Famosi, Daniela Martani fa cinque vaccini e un tampone per partecipare (Di martedì 2 marzo 2021) Ha fatto molto discutere la partecipazione di Daniela Martani alla prossima edizione de L'Isola dei Famosi , in programma dal prossimo 15 marzo su Canale 5. L'ex hostess di Alitalia ed ex concorrente ... Leggi su leggo (Di martedì 2 marzo 2021) Ha fatto molto discutere la partecipazione dialla prossima edizione de L'dei, in programma dal prossimo 15 marzo su Canale 5. L'ex hostess di Alitalia ed ex concorrente ...

trash_italiano : #Isola dei Famosi: la no vax Daniela Martani si è sottoposta a 5 vaccini e ad un tampone prima di partire per l’Hon… - _Carabinieri_ : Nelle acque dell’Isola di Linosa, la motovedetta dei #Carabinieri di Lampedusa ha avvistato una tartaruga Caretta C… - simone_paciello : Saró un concorrente dell’isola dei famosi!?? Ancora devo razionalizzare tutto ciò ma credo che solo una volta sbarca… - PatriziaAlessa2 : RT @tpi: La negazionista e no-vax (?) Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e il tampone molecolare per partire per L’isola dei famosi. #isola… - AndreaSpagnol15 : @jacko_cecilia Adesso inizia l’isola dei famosi -