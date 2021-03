L’ingresso di Sofo nei Conservatori europei | «L’Ue va profondamente cambiata Ecr può farlo»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 2 marzo 2021)«deve essereper essere preservata» e le forze politiche deie riformisti sono quelle «più in grado di svolgere questo compito». A dirlo è stato l’eurodeputato Vincenzoin occasione della sua adesione ufficiale al gruppo Ecr., eletto con la Lega, aveva annunciato l’addio al partito e la volontà di aderire all’Ecr subito dopo la decisione del Carroccio di appoggiare il governo Draghi. Ora quell’adesione è stata formalizzata con l’approvazione da parte del gruppo.: «Il gruppo Ecr può cambiare» L’Unione europea, ha spiegatoin occasione della ratifica del suo ingresso in Ecr, «sta attraversando uno dei periodi più difficili della sua storia, non solo dal punto di vista ...