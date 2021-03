Le pose del modello dagli occhi di ghiaccio: lo scenario è quello di Sant’Agata de Goti (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUna tappa nel Sannio prima di partire per l’Honduras e cominciare l’avventura sull’Isola dei Famosi. O forse no. Akash Kumar, famoso attore dagli occhi di ghiaccio, potrebbe decidere di saltare questa nuova esperienza televisiva dopo aver litigato con gli autori della trasmissione di sopravvivenza per la clip di presentazione registrata. In attesa di sciogliere questi dubbi, si è regalato alcune pose per Vogue sfruttando, come scenario, uno dei più bei borghi del Sannio e d’Italia, Sant’Agata de Goti. In uno di questi scatti, in particolare, si scorge la sede del comune saticulano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUna tappa nel Sannio prima di partire per l’Honduras e cominciare l’avventura sull’Isola dei Famosi. O forse no. Akash Kumar, famoso attoredi, potrebbe decidere di saltare questa nuova esperienza televisiva dopo aver litigato con gli autori della trasmissione di sopravvivenza per la clip di presentazione registrata. In attesa di sciogliere questi dubbi, si è regalato alcuneper Vogue sfruttando, come, uno dei più bei borghi del Sannio e d’Italia,de. In uno di questi scatti, in particolare, si scorge la sede del comune saticulano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

