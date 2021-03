Il falso problema dei brevetti sui vaccini e il Recovery modello Genova. Maffè all’attacco (Di martedì 2 marzo 2021) Sui vaccini qualcosa è andato storto. Perché altrimenti, a quasi un anno dall’inizio dell’incubo del coronavirus e in presenza di più vaccini, non si spiegherebbe il riparlare di chiusure, restrizioni e persino il tanto temuto lockdown. Carlo Alberto Carnevale Maffè, economista presso la Bocconi School of Management, non ha voglia di essere malizioso, semmai chiedersi che cosa non stia funzionando nella catena di montaggio. Magari, nell’attesa di una campagna di vaccinazione di massa, si potrebbe scrivere un buon Recovery Plan. Maffè, a fine aprile l’Italia dovrà spedire il Recovery Plan a Bruxelles. Poi, non potrà più metterci mano. Crede che con Draghi potremo presentare un documento più credibile? Quel Recovery Plan, parlo di quello di gennaio, era oggettivamente ... Leggi su formiche (Di martedì 2 marzo 2021) Suiqualcosa è andato storto. Perché altrimenti, a quasi un anno dall’inizio dell’incubo del coronavirus e in presenza di più, non si spiegherebbe il riparlare di chiusure, restrizioni e persino il tanto temuto lockdown. Carlo Alberto Carnevale, economista presso la Bocconi School of Management, non ha voglia di essere malizioso, semmai chiedersi che cosa non stia funzionando nella catena di montaggio. Magari, nell’attesa di una campagna di vaccinazione di massa, si potrebbe scrivere un buonPlan., a fine aprile l’Italia dovrà spedire ilPlan a Bruxelles. Poi, non potrà più metterci mano. Crede che con Draghi potremo presentare un documento più credibile? QuelPlan, parlo di quello di gennaio, era oggettivamente ...

