Genoa, vincere il derby per spezzare la maledizione (Di martedì 2 marzo 2021) Il Genoa non vince un derby casalingo da 10 anni. Ballardini a caccia di 3 punti per la salvezza e per mettere fine alla striscia negativa. I precedenti Genova si prepara per il derby numero 123 della storia della città, il numero 76 in Serie A. Nei 122 precedenti il Grifone ha portato a casa 31 vittorie, contro le 44 della Sampdoria, 47 i pareggi. Il bilancio globale vede i blucerchiati avanti anche per gol segnati, 149 a 131. Se si considerano esclusivamente le 91 gare di campionato, tra Serie A e Serie B, i successi del Genoa diventano 23, con 34 pareggi e 34 vittorie della Samp. Di questi sono 37 i precedenti in Serie A giocati in casa del Genoa: 10 vittorie rossoblù, 14 blucerchiate e 13 pareggi.

