Fallout 4 come Silent Hill, grazie alla mod Wispering Hills (Di martedì 2 marzo 2021) La mod di Fallout 4 che ci riporta nel mondo di Silent Hill arriva nel momento giusto. Ci avevamo un po' sperato circa un mese fa, nell'annuncio del nuovo Silent Hill. L'intervista con il compositore della serie, Akira Yamaoka, sembrava aver aperto una possibilità. Ma l'intervista è stata misteriosamente rimossa (Konami ha negato di averne chiesto la rimozione per evitare la diffusione di leak) e ora siamo di nuovo in attesa. Ma ora abbiamo una nuova chiave di accesso per tornare nel mondo di Pyramid Head & co. e ce lo offre una mod di Fallout 4. Il modder Mangaclub ha pubblicato il primo di una serie di episodi che trasformeranno il mondo del Commonwealth nell'Otherworld del titolo cult di Konami. Potete scaricare qui la mod di Wispering Hills e ... Leggi su gqitalia (Di martedì 2 marzo 2021) La mod di4 che ci riporta nel mondo diarriva nel momento giusto. Ci avevamo un po' sperato circa un mese fa, nell'annuncio del nuovo. L'intervista con il compositore della serie, Akira Yamaoka, sembrava aver aperto una possibilità. Ma l'intervista è stata misteriosamente rimossa (Konami ha negato di averne chiesto la rimozione per evitare la diffusione di leak) e ora siamo di nuovo in attesa. Ma ora abbiamo una nuova chiave di accesso per tornare nel mondo di Pyramid Head & co. e ce lo offre una mod di4. Il modder Mangaclub ha pubblicato il primo di una serie di episodi che trasformeranno il mondo del Commonwealth nell'Otherworld del titolo cult di Konami. Potete scaricare qui la mod dis e ...

