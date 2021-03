Covid, il trend del contagio a Torre del Greco conferma le paura: ora i più colpiti sono i bambini (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – L’Amministrazione comunale, a seguito dell’incremento della curva dei contagi – riscontrati su base giornaliera, dai dati trasmessi dall’ASL Na3 Sud – ha rilevato un evidente stato di criticità, nella città di Torre del Greco, per il quale si rendono necessari – già a partire dalle prossime ore – una serie di interventi sull’intero territorio. A destare particolare preoccupazione, inoltre, la considerazione che gli esiti dei tamponi afferenti la diffusione epidemiologica del virus, registrano una particolare contagiosità soprattutto dei giovani, e, in particolare di quelli di età compresa tra i 10 ed i 18 anni. Ammonta, infatti, a circa 200 il numero complessivo dei positivi nati tra il 2000 ed il 2020. Così, nello specifico, saranno predisposti posti ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutidel(Na) – L’Amministrazione comunale, a seguito dell’incremento della curva dei contagi – riscontrati su base giornaliera, dai dati trasmessi dall’ASL Na3 Sud – ha rilevato un evidente stato di criticità, nella città didel, per il quale si rendono necessari – già a partire dalle prossime ore – una serie di interventi sull’intero territorio. A destare particolare preoccupazione, inoltre, la considerazione che gli esiti dei tamponi afferenti la diffusione epidemiologica del virus, registrano una particolaresità soprattutto dei giovani, e, in particolare di quelli di età compresa tra i 10 ed i 18 anni. Ammonta, infatti, a circa 200 il numero complessivo dei positivi nati tra il 2000 ed il 2020. Così, nello specifico, saranno predisposti posti ...

