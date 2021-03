Covid Germania, 3.943 casi e 358 morti in 24 ore (Di martedì 2 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore in Germania si sono registrati 3943 nuovi casi di Coronavirus e 358 decessi. Dall’inizio della crisi, le infezioni registrate sono state 2.451.011, 70.463 persone sono morte per il Covid-19. Sono guarite dopo aver contratto il virus 2.264.600 di persone, 9100 delle quali nelle 24 ore precedenti l’ultimo aggiornamento del bilancio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 2 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore insi sono registrati 3943 nuovidi Coronavirus e 358 decessi. Dall’inizio della crisi, le infezioni registrate sono state 2.451.011, 70.463 persone sono morte per il-19. Sono guarite dopo aver contratto il virus 2.264.600 di persone, 9100 delle quali nelle 24 ore precedenti l’ultimo aggiornamento del bilancio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

