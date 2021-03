Covid, Ancona in zona rossa dal 3 marzo (Di martedì 2 marzo 2021) ANCONA – La provincia di Ancona entra in zona rossa da domani, 3 marzo, alle 8 fino alla scadenza dell’attuale Dpcm, venerdì 5 marzo alle 24. Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, al termine di lunghe riunioni con amministratori locali e parti sociali ha firmato l’ordinanza. “Ho firmato l’ordinanza per cui da domani mattina la provincia di Ancona passerà in zona rossa– spiega il governatore-. Il provvedimento sarà valido fino al giorno di scadenza dell’attuale Dpcm. Per il periodo successivo emaneremo un nuovo provvedimento, non appena sarà noto il testo definitivo del nuovo Dpcm che entrerà in vigore da sabato 6 marzo. La situazione è in continuo divenire ed è monitorata costantemente e l’analisi settimanale dei dati, effettuata ieri, ha evidenziato la necessità di intervenire con un ulteriore provvedimento sulla provincia di Ancona”. L’articolo 1 dell’ordinanza prevede che ‘al territorio della provincia di Ancona si applicano le misure del comma 4 dell’articolo 3 del Dpcm del 14 gennaio 2021’. ANCONA IN ZONA ROSSA, LE REGOLE Leggi su dire (Di martedì 2 marzo 2021) ANCONA – La provincia di Ancona entra in zona rossa da domani, 3 marzo, alle 8 fino alla scadenza dell’attuale Dpcm, venerdì 5 marzo alle 24. Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, al termine di lunghe riunioni con amministratori locali e parti sociali ha firmato l’ordinanza. “Ho firmato l’ordinanza per cui da domani mattina la provincia di Ancona passerà in zona rossa– spiega il governatore-. Il provvedimento sarà valido fino al giorno di scadenza dell’attuale Dpcm. Per il periodo successivo emaneremo un nuovo provvedimento, non appena sarà noto il testo definitivo del nuovo Dpcm che entrerà in vigore da sabato 6 marzo. La situazione è in continuo divenire ed è monitorata costantemente e l’analisi settimanale dei dati, effettuata ieri, ha evidenziato la necessità di intervenire con un ulteriore provvedimento sulla provincia di Ancona”. L’articolo 1 dell’ordinanza prevede che ‘al territorio della provincia di Ancona si applicano le misure del comma 4 dell’articolo 3 del Dpcm del 14 gennaio 2021’. ANCONA IN ZONA ROSSA, LE REGOLE

