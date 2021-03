Bergamo, in via Coghetti la nuova sede della Protezione Civile a 3 piani (Di martedì 2 marzo 2021) Ci è voluto più del previsto (tra il covid 19 e i problemi con l’impresa prima aggiudicataria dei lavori), ma da oggi la Protezione Civile del Comune di Bergamo ha una nuova sede, in via Coghetti, accanto al Comando di Polizia Locale della città. Il taglio del nastro della struttura, completata solo poche ore fa e ancora in attesa di essere arredata nei prossimi giorni, è avvenuto nella mattinata di martedì (2 marzo), alla presenza del sindaco Giorgio Gori, dell’assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla, del vicesindaco Sergio Gandi e della comandante della Polizia Locale Gabriella Messina: sul piazzale tutti i volontari della Protezione Civile cittadina, da tempo ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 marzo 2021) Ci è voluto più del previsto (tra il covid 19 e i problemi con l’impresa prima aggiudicataria dei lavori), ma da oggi ladel Comune diha una, in via, accanto al Comando di Polizia Localecittà. Il taglio del nastrostruttura, completata solo poche ore fa e ancora in attesa di essere arredata nei prossimi giorni, è avvenuto nella mattinata di martedì (2 marzo), alla presenza del sindaco Giorgio Gori, dell’assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla, del vicesindaco Sergio Gandi ecomandantePolizia Locale Gabriella Messina: sul piazzale tutti i volontaricittadina, da tempo ...

