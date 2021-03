Ballardini: “Scudetto? Vincerà senza dubbio l’Inter: è fortissima” | News (Di martedì 2 marzo 2021) Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato della lotta Scudetto in Serie A tra l'Inter di Antonio Conte ed il Milan di Stefano Pioli. Le sue parole Ballardini: “Scudetto? Vincerà senza dubbio l’Inter: è fortissima” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 2 marzo 2021) Davide, tecnico del Genoa, ha parlato della lottain Serie A tra l'Inter di Antonio Conte ed il Milan di Stefano Pioli. Le sue parole: “: èPianeta Milan.

PianetaMilan : #Ballardini (@GenoaCFC) a @Gazzetta_it: '#Scudetto? Vincerà senza dubbio l'@Inter: è fortissima' | #News - #Calcio… - Dalla_SerieA : Genoa, Ballardini: 'Lukaku leader dell'Inter: fa la differenza, e tanto' - - FcInterNewsit : Ballardini: 'Inter fortissima, vincerà senza dubbio lo scudetto' - junews24com : Ballardini: «Lotta scudetto in Serie A? Vincerà senza dubbio l'Inter» - - salvione : Genoa, Ballardini: 'Inter favorita per lo Scudetto, non gioca le coppe' -